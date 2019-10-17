فضيحة تجسس تضرب أبل

17 أكتوبر 2019 - 09:35 ص

انتهكت شركة أبل حقوق المستخدمين المتصفحين لـ"سفاري" وتسريب بياناتهم لصالح شركة تينسنت الصينية التي تتبع الحزب الشيوعي بالصين، وفقا لما أعلنه خبراء تقنية أمريكون.

وأكد الخبراء أن "أبل" تحتال على المستخدمين، وتطالبهم بالتحقق من المواقع والصفحات التي يزورونها، بينما تعيد تنشيط ميزة الويب الاحتيالي بعد كل مرة يحاول متصفح سفارى إيقافها.

وكشف الخبراء أيضًا أن الشركة تضع "سفارى" كمتصفح افتراضي على نظام تشغيل ios12.2 الأكثر انتشار ما يعني عدم وضعة أي أولوية لحماية بيانات المستخدمين على الأقل.