» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

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متابعات-علا خطاب

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سقوط

كاري آن إينابا

الرقص مع النجوم

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المغنية كاري آن إينابا، 51 عامًا، تعرضت لموقف طريف، اثناء تقديمها حلقة من الربنامج "الرقص مع النجوم"، في نسخته الامريكية، حيث سقطت من الكرسي وسط موجة ضحك من الجمهور .

 ويظهر في مقطع الفيديو، أن "كاري" وقفت للإشادة برقصة الممثلة كيت فلانيري والراقص باشا باشكوف، وبعد ذلك سقطت أثناء رجوعها للجلوس على الكرسي الخاص بها فوقعت على الأرض وسقط الكرسي من خلفها، وانفجرت المغنيّة في الضّحك.

وعلى الرغم من القلق والصدمة التي ظهرت على وجهي زملائها في لجنة تحكيم البرنامج لين جودمان وبرونو تونيولي، إلا أن كاري تعاملت مع الموقف بطريقة ساخرة قائلة: "لقد كانت زلة".

وعلى الفور، سارع المذيع توم بيرغيرون بسؤال كاري عن إذا ما كانت بخير وأخبرها أنّه كان يعلم أنّ هذه الكراسي سوف تُسبّب المشاكل.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها كاري على الهواء أثناء البرنامج، فقد تعثّرت وسقطت منذ سبع سنوات.


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