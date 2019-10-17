مروع.. مصرع 35 عاملا بالمدينة المنورة

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حادث

المدينة المنورة

35 شخصا

لقي  35 شخصا مصرعهم،  وأصيب 4 آخرون في مركز الأكحل بالمدينة المنورة،  إثر اصطدام معدة ثقيلة بحافلة.

وبحسب تصريحات الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة فإن الجهات الأمنية المختصة باشرت بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة تنقل 39 شخصا من المقيمين في المملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وقد أسفر عن ذلك وفاة 35 وإصابة 4 نقلوا إلى مستشفى الحمنة.


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