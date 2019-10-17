» بالفيديو... مقتل نجل بطل "طرزان" بعد طعنه لأمه

17 أكتوبر 2019 - 11:02 ص

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثة بشعة، حيث تعرضت زوجة الممثل رون إيلي، الذي لعب دور طرزان في الستينيات، للقتل طعنا على يد نجلهما.











وقالت الشرطة الأمريكية، إنها تلقت اتصالا للتوجه إلى منزل الزوجين بشأن شجار عائلي، لتجد فاليري لوندين إيلي صاحبة الـ62 عاما مقتولة بعدة طعنات سكين.









ووجدت عناصر الشرطة كاميرون إيلي نجل الزوجين البالغ من العمر 30 عاما متلبسا، ليضطروا لقتله بعدما اعتبروه يشكل خطرا، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن".





وأوضحت السلطات، أنه خلال القبض على كاميرون إيلي، وجدت العناصر أنه يشكل تهديدا، ما اضطرهم لإطلاق النار عليه.











ولم ترد أي معلومات حول احتمال أن يكون رون إيلي صاحب الـ81 عاما، قد أصيب خلال الهجوم على زوجته، لكن الشرطة قالت إنه نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي، وخرج منه لاحقا.







