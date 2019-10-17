مفاجأة.. امرأة وراء التخطيط لتفجير كاتدرائية القديس بولس بلندن

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كاتدرائية القيديس بولس

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داعش

لندن

كاتدرائية القديس بولس

اتهام امرأة

وجهت محكمة في لندن اتهامات بالإرهاب لامرأة ، تضمنت تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم تفجيري.

وقالت الشرطة، وفقًا لـ"روسيا اليوم"، إن محكمة وستمنستر الجزائية أمرت في جلستها أمس الأربعاء بتجديد حبس، صفية أمير الشيخ، (36 عاما)، على أن تمثل أمام محكمة أولد بيلي في الأول من نوفمبر القادم.

وأوضحت الشرطة في بيان أن عملية الإعداد للتفجير تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع.

وصفية الشيخ من سكان منطقة هيز بغرب لندن، وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس وأكتوبر هذا العام، منها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة.، وهي متهمة أيضا بإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم "داعش".


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