من عائلة واحدة.. إحالة أوراق 6 أشخاص للمفتي

أمرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع، وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدي نبيل شفيق وسامح أحمد عبدالوهاب وأمانة سر محمد على الخضري، بإحالة أوراق 6 أشخاص إلى مفتي الجمهورية، للتصديق على حكم إعدامهم، لقيامهم بقتل شخصين آخرين في الخانكة، بسبب خصومة ثأرية بينهم.
ترجع أوراق القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليهما، لقيام المجنى عليهما وهما «س ح ح» و«ك س ح» بقتل أحد أفراد عائلة المتهمين في مشاجرة بسبب خلافات بينهم، فقام المتهمون الستة بالتربص بهما وقتلهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق الرصاص عليهما، وألقي القبض على جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث وإحالتهم للنيابة فقضت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة.