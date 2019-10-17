" آل الشيخ" يكشف عدد المصريين المشاركين بموسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدد المشاركين من مصر في موسم الرياض المقبل، من المواطنين ونجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه بـ فيس بوك: "رسالة مهمة... في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أحببت أن أطلعكم أشقائي وأحبابي في مصر على مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض من 15 أكتوبر إلى أواخر ديسمبر 2019... ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور... فقد بلغ عدد المشاركين من مصر 14210 رجل وامرأة... ولم أحص المشاركين في معرض أنا عربية... أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهم بالنفع والازدهار... لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة... وأهلاً وسهلاً بكم".





وانطلق موسم الرياض 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

