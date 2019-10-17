السيسي: لو عايزين تبقوا دولة ذات شأن مش بالكلام

17 أكتوبر 2019 - 02:20 م

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، قائلا:"النهاردة يوم جميل لكونه كان حلما للقوات المسلحة أن يتم إنشاء كلية طب بها، وعندما توليت وزارة الدفاع جاتلي الفرصة لإطلاق هذه الفكرة لإنشاء كلية الطب العسكري، بهدف الأخذ بيد العلم والمعرفة الطبية من خلال هذه الكلية".



وأضاف الرئيس "السيسي"، خلال كلمته على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، اليوم الخميس، الكلية الحربية رسالة لكل مسئول يريد أن ينجح عليه أن يتابع العمل الذي يتم بشكل يومي، معقبا: "لو عايزين تنجحوا وتبقوا دولة ذات شأن مش بالكلام وإنما بالعمل".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور عدد من رجال الدولة، والمسئولين.

