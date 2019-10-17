  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

وعد

فنانة سعودية شهيرة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

الخطيب

بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

ارشيف

صادم.. الحوثيون يبيعون "زيت الإغاثة" كوقود

السيسي

السيسي: لو عايزين تبقوا دولة ذات شأن مش بالكلام

ترامب وأردوغان

رسالة صادمة من ترامب لأردوغان

بطاقات التموين

التموين تحدد موعد تقديم تظلمات حذف المواطنين من البطاقات

مدونة كويتية

الكويت.. مدونة شهيرة تبحث عن زوج يحمل تأشيرة أمريكية

السيسي

السيسي للمصريين : لو راقبتوا أكلكم هينعكس ذلك على الأمن القومي

طائرة مسيرة

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة

التموين تحدد موعد تقديم تظلمات حذف المواطنين من البطاقات

الحياة السياسية

بطاقات التموين
بطاقات التموين

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» تحدد موعد مؤتمر تقديم "البدرى" لوسائل الإعلام

#

مباراة القمة بدون جمهور وفي هذا الموعد ببرج العرب

#

"التموين" تكشف عن معايير جديدة للحصول على الدعم

التموين

موعد

تظلمات

تقديم

حذف البطاقات

كشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الوزارة تستقبل التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من علي بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر، مشيرًا إلي أن سيقوم بعرض طلب علي رئيس الوزارة بمد المدة شهر أخر، حتي يتكمن جميع فئات المجتمع من تقديم التظلمات والحصول علي كافة مستحقاتهم.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية،  في تصريحاته أثناء تفقد المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،أنه تم تشكيل لجنة فحص من الوزارة للقيام برفع جودة السلع المقدمة للمواطنين بعد الانتهاء من مراجعة التظلمات خلال الشهر الجاي، موضحًا أن هناك خطط كثيرة من الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم
» السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان
» السيسي: لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي
» تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"
» إصابة رئيس الفلبين أثناء قيادة دراجة نارية
» بعد نشرها صورة جريئة..زينة تعلق:"قليل الأدب لا يشعر"
» مكالماتك وموعد عودتك للمنزل..ما يعرفه "فيس بوك" عنك
» شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها
» بعد انهيارها على الهواء..مراسلة "حرائق لبنان" تخرج عن صمتها
» بعد شائعات انفصال والدتها..ابنة أصالة تستعين برضوى الشربيني
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:26 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية