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السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان

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السقا

علم لبنان

تعرض الفنان أحمد السقا، لموقف محرج، أثناء دعائه لشعب اللبنان،حيث وقع  فى خطأ فادح وذلك بعد أن وضع علم مختلف تماما عن علم دولة لبنان، وذلك أثناء تعليقه عبر "تويتر" بشأن الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها لبنان من حرائق بسبب الطبيعة.

وكان قد كتب أحمد السقا، في تغريدته: "اللهم أحفظ لبنان وشعبها لبنان يحترق". ووضع علم جزيرة تاهيتي بدلا من علم لبنان الذى يشبهه إلى حد بعيد.

يذكر أن أحمد السقا يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته مع منى زكى وتأليف محمد ناير وإخراج احمد نادر جلال.




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