إجرامية.. تعليق ناري من الأسد على العملية التركية

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا تعد بمثابة "عدوانا إجراميا"، مؤكدا أنه يندرج تحت الأطماع الخارجية في دول المنطقة.

وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح الأسد خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، اليوم الخميس، أن الأطماع الخارجية بدول المنطقة لم تتوقف عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن العدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على سوريا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة.

فيما وصف العدوان بأنه غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة، وحسب الوكالة السورية، "تلقى الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وتمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود في ضوء التطورات الأخيرة إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سوريا والعراق.

من جانبه، أكد المستشار فالح الفياض أن البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري ويحقق الأمن والسلام للبلدين.

?ويشار إلى أن تركيا بدأت حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.