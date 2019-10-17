  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:49 م
بحث متقدم
الفنانة إليسا

«وقفوا النهب والسرقة».. «إليسا» تهاجم النظام اللبناني

المتهمين

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

اتحاد الكرة

رد عاجل من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

محمد رمضان

أزمة قيادة «محمد رمضان» للطائرة تصل البرلمان

بشار الأسد

إجرامية.. تعليق ناري من الأسد على العملية التركية

أرشيفية

بيان عاجل من «التعليم» بشأن انتشار الالتهاب السحائي

قطر

قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

وعد

فنانة سعودية شهيرة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

الخطيب

بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

إجرامية.. تعليق ناري من الأسد على العملية التركية

عرب وعالم

بشار الأسد
بشار الأسد

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"

#

أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

#

تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

بشار الأسد

الجيش السوري

العملية العسكرية

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا تعد بمثابة "عدوانا إجراميا"، مؤكدا أنه يندرج تحت الأطماع الخارجية في دول المنطقة.

وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح الأسد خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، اليوم الخميس، أن الأطماع الخارجية بدول المنطقة لم تتوقف عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن العدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على سوريا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة.

فيما وصف العدوان بأنه غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة، وحسب الوكالة السورية، "تلقى الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وتمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود في ضوء التطورات الأخيرة إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سوريا والعراق.

من جانبه، أكد المستشار فالح الفياض أن البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري ويحقق الأمن والسلام للبلدين.

?ويشار إلى أن تركيا بدأت حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إف سي مصر يتعادل سلبيًا مع الجونة
» مرتضى: بيان الأهلي تحد للأمن.. ولن أخوض مباراة المقاولون
» المقاولون يتراجع ويوافق على خوض مباراة الزمالك
» مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم
» السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان
» السيسي: لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي
» تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"
» إصابة رئيس الفلبين أثناء قيادة دراجة نارية
» بعد نشرها صورة جريئة..زينة تعلق:"قليل الأدب لا يشعر"
» مكالماتك وموعد عودتك للمنزل..ما يعرفه "فيس بوك" عنك
» شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:56 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية