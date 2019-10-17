القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

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أعلنت وزارة الداخلية، القبض على أدمن صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامهما بالنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على منحهم قروض.

كانت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام اثنين من "العناصر الإجرامية" بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي (أسرع قرض في مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.

وفي إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين المُشار إليهما وضبطهما.

وعثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومي، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

شاهد..



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