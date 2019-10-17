» يدخل السجن بسبب شبهه بحاكم عربي!

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عاقبت محكمة مغربية، مواطنًا مغربيًا بالسجن النافذ لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة مالية، بعد تورطه في قضايا نصب واحتيال، مستغلاً شبهه الكبير بعاهل البلاد الملك محمد السادس في قضايا نصب واحتيال بحجة الانتماء إلى العائلة الملكية.

وكان المشتبه فيه الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بشبهه الكبير بالملك محمد السادس في وقت سابق للسبب ذاته، قبل أن يتم اعتقاله مؤخرً طنجة، حيث ضبطت بحوزته بدلات أنيقة شبيهة بتلك التي يرتديها ملك المغرب.

كما عثر بحوزته على ملفات مزورة يوهم من خلالها ضحاياه بأنه سوف يتدخل أمام القضاء لتسوية قضاياهم، إضافة إلى امتطائه سيارة فارهة يستغلها للتجول في المدن التي يوجد فيها الملك، وخاصة مدن الشمال.

ووفق ما نقلت صحيفة "الصباح"، عن مصدر لم تسمه، فإن شبيه الملك محمد السادس كان يخضع لمراقبة أمنية منذ شهور، إثر دخوله إلى مطعم شعبي بحي يعقوب المنصور، وارتدائه أزياء شبيهة بالتي يرتديها الملك، ما أثار ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان محكمة بمدينة تطوان عاقبت الشخص نفسه بالسجن ثلاث سنوات حبسًا خفضتها محكمة الاستئناف إلى ستة أشهر، بسبب عدم وجود ضحايا، إذ كان يتجول بسيارة مكشوفة بمدن الفنيدق والمضيق ومارتيل وتطوان، تزامنا مع أنشطة رسمية خلال صيف 2014.

وأمرت النيابة العامة قبل شهر بإيداع شبيه الملك، رهن الاعتقال الاحتياطي، بسبب "خطورة أفعاله الإجرامية"، التي لحقت بضحاياه الذين أهمهم بحل مشاكل عالقة أمام القضاء.





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