مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

17 أكتوبر 2019 - 07:21 م

حضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قائمة المرشحين لقيادة منتخب بلاده في المرحلة القادمة خلفًا للمدرب الحالي فلاديمير بيتكوفيتش.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "blick " السويسرية، اليوم الخميس، أسماء أبرز المدربين المرشحين لخلافة بيتكوفيتش في قيادة منتخب سويسرا، وسط تكهنات برحيل المدرب صاحب الـ56 عامًا.

وأكد التقرير السويسري أن فايلر يرتبط بالنادي الأهلي المصري الذي يشبه ريـال مدريد في قارة أفريقيا، ولكنه مرشح لإمكانية خلافة بيتكوفيتش والرحيل عن منصبه الحالي.

وشدد التقرير على امتلاك فايلر مقومات النجاح والثقة بالنفس.

ووضع التقرير أسماء عدة مدربين لتولي قيادة المنتخب السويسري في الفترة المقبلة على رأسهم، لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني وجيراردو سيواني مدرب يانج بويز السويسري ومارسيل كولر مدرب بازل وأورس فيشر مدرب يونيون برلين الألماني وأليكس فراي ورينيه فايلر.

وتولى فايلر قيادة الأهلي مطلع شهر سبتمبر الماضي، وقاده لتحقيق الفوز في كل المباريات التي لعبها مع الفريق بالدوري ودوري أبطال أفريقيا.