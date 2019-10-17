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رسالة مؤثرة لـ«ريهام سعيد»: ادعوا لابني

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

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توجهت الإعلامية ريهام سعيد بطلب إلى متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالدعاء لابنها.

ونشرت "ريهام"، صورة لابنها من دون أن تظهر فيها وجهه، مكتفية بإظهار الجزء ‏المصاب في قدمه وساقه، ما استدعى تدخلًا طبيًا لتجبير القدم، وعلقت قائلة: "أرجو الدعاء لابني".‏

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر في أواخر أغسطس الماضي، قرارًا بحظر ظهور ريهام سعيد، على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وجاء ذلك بعد أن قالت "ريهام" في تصريحات لها في إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة": "إن الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة.. بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي بتفقدي جزء من أنوثتك".

وتعرضت في أعقاب ذلك إلى هجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة "الحياة" وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام.

وكذلك تحويلها للتحقيق قضائيًا، حيث خضعت للمحاكمة أمس الأول أمام محكمة جنح الجيزة.


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