مقتل نجل فنان شهير داخل منزله والشرطة تكشف مفاجأة صادمة

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محمد فضل- متابعات

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مقتل

هوليود

فنان شهير

قُتل نجل الممثل الأمريكي نجم هوليود، رون إيلي، بالرصاص بعد أن أقدم على قتل والدته، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلس" أن الجريمة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، في منزل الممثل في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الشرطة الأمريكية أطلقت النار على المشتبه به، الذي تبين أنه ابن الضحية أمه.

وترجح التحقيقات الأولية أن الجريمة من الممكن أن تكون مرتبطة باضطرابات عائلية.

وكشفت الشرطة بأن مرتكب الجريمة قتل والدته زوجة الممثل الأمريكي بالرصاص بمكان الحادث في مجمع هوب رانش السكني، حيث يعيش الزوجان مع أبنائهما الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن الممثل، رون إيلي، لعب دور طرزان.



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