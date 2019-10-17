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مصر للمقاصة يتخطى المصري بهدف «صلاح أمين»

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مصر للمقاصة
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المصريون

المصرى

مصر للمقاصة

حقق قريق مصر للمقاصة فوزًا غاليًا على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول جاء دون محاولات خطيرة تُذكر من جانب الفريقين، حيث لم يستطع أي لاعب من المقاصة أو المصري هز شباك أحدهما.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرًا عن الأول، حيث انحصر اللعب في منتصف الميدان، إلا أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت احتساب محمد معروف حكم اللقاء، ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 85، نجح صلاح أمين في ترجمتهما لهدف.

نجح بذلك المقاصة في حصد 3 نقاط غالية، جراء هذا الفوز، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 4 في المركز التاسع.


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