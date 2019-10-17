"محمد رجب" يقود الإنتاج الحربي للفوز على إنبي

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انبى

الإنتاج الحربى

فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد رجب مهاجم الإنتاج، في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وذلك بعدما تسلم تمريرة من موسى دياوارا، حولها لهدف في شباك إنبي بنجاح.

وأهدر الإنتاج أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني، وأكتفى إنبي بمحاولات بسيطة على مرمى ضيفه لتنتهى المباراة بهدف نظيف.

وبهذا الفوز عاد الإنتاج لسكة الانتصارات مجددا بعدما كان قد خسر في الجولتين الماضيتين أمام الأهلي والمقاولون العرب على الترتيب، ليحقق فوزه الثاني بالدوري هذا الموسم بعد فوز الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثية نظيفة.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثامن، بينما ظل إنبي في المركز الأخير وبرصيده نقطة واحدة.


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