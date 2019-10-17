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فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة

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أحمد سالم - متابعات

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فازت 12 دولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للسنوات الثلاث المقبلة، من بينهم 3 دول عربية هي ليبيا والسودان وموريتانيا، إضافة إلى تسع دول أخرى من مناطق مختلفة.

حيث جاء ذلك بالانتخاب من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة ممثلي الدول، على أن تبدأ تلك السنوات اعتبارًا من الأول من يناير 2020، حتى 13 ديسمبر 2022، فيما جرت الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب مراسل الأناضول.

وجاءت الدول التسع الأخرى الفائزة بعضوية المجلس هي ناميبيا والبرازيل وفنزويلا واليابان وألمانيا واندونيسيا وأرمينيا وجزر المارشال وكوريا الجنوبية.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، بحيث يتم توزيع مقاعد المجلس بين 5 مجموعات إقليمية هي مجموعة الدول الإفريقية (13دولة) ومجموعة الدول آسيا والمحيط الهادئ (13) ومجموعة دول أوروبا الشرقية (6) ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8 دول) ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ( 7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

ومن أهم الدول التي ستخرج من عضوية المجلس بحلول الأول من يناير المقبل، هي مصر والصين والمملكة العربية السعودية وكرواتيا والمجر وأيسلندا والمملكة المتحدة وكوبا ‎ .


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