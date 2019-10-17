ماذا قالت نبيلة عبيد عن عدم إنجابها؟ تصريح صادم

17 أكتوبر 2019 - 08:48 م

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن السبب من وراء عدم تكوينها لأسرة وإنجاب الأولاد.

وذكرت نبيلة في مقابلة صحفية على هامش تكريمها في مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ35 ، أنها تخلت عن فكرة الإنجاب والحياة الزوجية من أجل الفن والنجومية، وهدفها من ذلك هو صنع اسم لها.

وقالت عن سبب عدم إنجابها للأطفال: ”كنت أحافظ على رشاقتي وأخشى عليها من الإنجاب، ولا أريد زوجا يجبرني على التخلي عن الفن من أجل الحياة الأسرية.. أخاف أخلف جسمي يبوظ فأنا حالة استثنائية”.

كما أكدت نبيلة على عدم شعورها بالندم ولو لمرة واحدة تجاه هذه القرارات فهي تشعر أن جمهورها يكفيها وأنها محاطة به دائما وتنتمي إليهم وتجد السعادة والاكتفاء في أعمالها الفنية.

وعن رأيها في نجمات الجيل وموقفهن تجاه هذا الموضوع أشارت إلى إنهن يفكرن بطريقة مختلفة ويفضلن أن يكون لديهن حياة أسرية أو على الأقل تنجب طفلا حتى لو لم ينجح زواجها ويأتي الفن في المرتبة الثانية.