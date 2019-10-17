  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
أرشيفية

استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

هنيدي وآل الشيخ

تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

أرشيفية

معلومات صادمة عن مرض «الالتهاب السحائي»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

أرشيفية

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

اتحاد الكرة

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بعدم خوض مباريات الدوري

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

ماذا قالت نبيلة عبيد عن عدم إنجابها؟ تصريح صادم

الصفحة الأخيرة

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح هام من المالية عن الحد الأدنى للأجور

#

نبيلة عبيد تكشف عن "الوصية" التي ستتركها عند وفاتها

#

نبيلة عبيد: لهذه الأسباب اخترت الانفصال عن زوجي الفنان الشهير

#

تصريح صادم من شقيقة ريهام سعيد عن حالتها الصحية

أسرة

فن

انجاب

نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن السبب من وراء عدم تكوينها لأسرة وإنجاب الأولاد.

وذكرت نبيلة في مقابلة صحفية على هامش تكريمها في مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ35 ، أنها تخلت عن فكرة الإنجاب والحياة الزوجية من أجل الفن والنجومية، وهدفها من ذلك هو صنع اسم لها.

وقالت عن سبب عدم إنجابها للأطفال: ”كنت أحافظ على رشاقتي وأخشى عليها من الإنجاب، ولا أريد زوجا يجبرني على التخلي عن الفن من أجل الحياة الأسرية.. أخاف أخلف جسمي يبوظ فأنا حالة استثنائية”.

كما أكدت نبيلة على عدم شعورها بالندم ولو لمرة واحدة تجاه هذه القرارات فهي تشعر أن جمهورها يكفيها وأنها محاطة به دائما وتنتمي إليهم وتجد السعادة والاكتفاء في أعمالها الفنية.

وعن رأيها في نجمات الجيل وموقفهن تجاه هذا الموضوع أشارت إلى إنهن يفكرن بطريقة مختلفة ويفضلن أن يكون لديهن حياة أسرية أو على الأقل تنجب طفلا حتى لو لم ينجح زواجها ويأتي الفن في المرتبة الثانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعويض ضخم لفتاة بسبب تفتيش «منطقة حساسة» بجسدها
» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا
» بالصور.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين في باكستان
» دولة عربية تفرض رسومًا على مكالمات الإنترنت
» فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة
» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد
» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن
» وائل جمعة: «بيان الأهلي يليق بكرامته وأسسه»
» يدخل السجن بسبب شبهه بحاكم عربي!
» سموحة يعلن تضامنه مع الأهلي
» طفل يغتصب آخر ويسبب له نزيفًا حادًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية