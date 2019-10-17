استقالة على ماهر من تدريب إنبي

17 أكتوبر 2019 - 09:08 م

تقدم علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي باستقالته من منصبه بعد السقوط أمام الانتاج الحربي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام.

وتقدم المدير الفني باستقالته لـ عبد الناصر محمد مدير الكرة لتقديمها لمجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة.

تأتي استقاله علي ماهر بعد الخسارة الثالثة في الدوري واحتلال المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط من 4 مباريات.

وخسر إنبي اليوم الخميس امام الانتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز .