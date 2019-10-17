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الأمم المتحدة: 288 حالة إصابة بالكوليرا في السودان

عرب وعالم

الكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان

المصريون ووكالات

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أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المشتبه بالكوليرا في السودان بلغت 288 في ولايتي "سنار" والنيل الأزرق" جنوب شرقي البلاد.
وأفاد تقرير صادر عن المكتب الأممي، اطلعت عليه الاناضول، أنه حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أبلغت 9 محليات (إداريات) في سنار والنيل الأزرق، عن 288 حالة مشتبه فيها بالكوليرا بما فيها 8 حالات وفاة.
وأوضح أن حالة الإصابة بين الإناث 172 حالة، وهو ما يعادل 62 بالمئة من إجمالي الإصابات.
وفي 4 أكتوبر الجاري، أعلن المكتب الأممي، إطلاق خطة للتعامل مع انتشار الكوليرا في السودان، تتطلب تمويلا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وحذر المكتب الأممي من أن "التوقعات تشير إلى احتمال وقوع 13 ألفا و200 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الـ 6 المقبلة في الولايات السودانية المعرضة للخطر". -

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