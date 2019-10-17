"يويفا" يفرض غرامة مالية على ليفربول ومانشستر سيتي

17 أكتوبر 2019 - 11:10 م

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، غرامة مالية على ناديي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين لما بدر من مشجعي الفريقين خلال مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأبطال خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي، فإنه تم تغريم ليفربول مبلغ 10 آلاف يورو بسبب دخول إثنين من مشجعي الفريق لأرض الملعب في مباراة الفريق بالبطولة الأوروبية أمام سالزبورغ النمساوي.

كما وقعت غرامة على الفريق النمساوي بمبلغ 3.250 يورو بسبب إلقاء الجماهير أدوات على أرض الملعب.

وفرض (يويفا) غرامة على مانشستر سيتي بمبلغ 15 ألف و750 يورو بسبب إلقاء الجماهير للمقذوفات على أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي.

كما وقعت غرامة مالية على الفريق الكرواتي قدرة بمبلغ 20 ألف يورو بسبب الأضرار التي أوقعوها في ملعب "الاتحاد" معقل المان سيتي.

وفرض (يويفا) عقوبات على أندية تشارك بمسابقة الدوري الأوروبي، حيث غُرم فيتوريا غيماريش البرتغالي بمبلغ 50 ألف يورو بسبب استخدام الجماهير للألعاب النارية وإلقاء المقذوفات في أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما تم تغريم أياكس أمستردام الهولندي بمبلغ 50 ألف يورو أيضًا بسبب جماهيره وأعمال شغب وأضرار في ملعب فالنسيا الإسباني خلال مباراتهما بالدوري الأوروبي.