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حمدوك يجري تغييرات واسعة في قيادات حكومية

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

المصريون ووكالات

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أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، تعديلات واسعة في قيادات الصف الأول في حكومته.
وأعفى حمدوك 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب قيادية.
جاء ذلك في بيانات منفصلة من مجلس الوزراء اطلعت عليها " الأناضول".
وأصدر حمدوك قرارات أعفى بموجبها كل من "وكيل وزارة الضمان الاجتماعي، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، والأمين العام للمجلس القومي للتدريب، ورئيس مجلس أمناء جامعة سنار، ومفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية"، كما أنهى تكليف مفوض عام العون الإنساني.
وأصدر حمدوك قرارات بتعيين محمد مدني الشابك وكيلا لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، ورحمة الله محمد موسى وكيلا لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء.
وعين صالح حمد حامد رئيسا لجهاز الفني للموارد المائية، وحسن أبو البشر نائبا له.
كما أصدر قرارا بتعيين خنان عبد الكريم مفوض عام لجهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي، وعين فضل الله علي مفوضا عاما للعون الإنساني.
وأصدر حمدوك قرارا بتعيين نايلة محمد الحسن مديرا لاكاديمة السودان للعلوم الإدارية، وعين عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.
والأربعاء، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وكيلي وزارتي الإعلام والعدل.
ومنذ تولي حمدوك، رئاسة الوزراء في 21 أغسطس/ آب الماضي، أعفى العديد من وكلاء الوزارات ومدراء هيئات وشركات وجامعات حكومية.
وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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