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فرنسا تدعو العراق للتعاون بشأن محاكمة عناصر "داعش"

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لورديان يبحث التعاون ضد داعش بموسكو

المصريون ووكالات

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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، المسؤولين العراقيين، إلى التعاون من أجل محاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمام المحاكم العراقية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان بشمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل، مركز الإقليم.
وقال لودريان، إن "داعش" لم ينته بعد، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع العراق لمواصلة محاربة التنظيم.
ودعا الوزير الفرنسي، مسؤولي العراق، للتعاون من أجل محاكمة عناصر "داعش" أمام المحاكم العراقية، في إشارة إلى عناصر التنظيم في سجون داخل الأراضي السورية.
بدوره، قال بارزاني، إنه ناقش مع لودريان، "الأوضاع في العراق، ومستقبل العملية السياسية، والعلاقات بين بغداد، وأربيل، وآخر التطورات في المنطقة".
ووصل لودريان، في وقت سابق من مساء الخميس، إلى أربيل، قادماً من بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح.
ومن المقرر أن ينهي الوزير الفرنسي زيارته للعراق الجمعة بعد لقاء مقرر مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني.
وتأتي زيارة لودريان، في إطار جهود باريس، لنقل معتقلين من رعاياها في سجون بسوريا، متهمين بالانتماء لـ"داعش" إلى العراق لمحاكمتهم هناك.

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