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وزير الطاقة الأمريكي يبلغ ترامب بأنه سيستقيل

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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قالت تقارير صحفية أمريكية، الخميس، إن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، أبلغ ترامب أنه سيستقيل
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية عن مصادر مقربة من ريك بيري، أنه نقل إلى ترامب رغبته في تقديم استقالته، بعد تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي طلب منه العمل مع محاميه الشخصي رودي جولياني، في التحقيقات بشأن الفساد الأوكراني المزعوم لنجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والتي قد تتسبب في عزل ترامب.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن بيري، أبلغ ترامب برغبته في الاستقالة، بينما كان الاثنين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قبيل توجه الرئيس الأمريكي لتجمع انتخابي، وأنه سيسلمها مكتوبة في وقت لاحق.
وبات اسم وزير الطاقة الأمريكي، أحد الأسماء الثلاثة المتورطة في عمليات الضغط على أوكرانيا، من أجل فتح التحقيق بشأن فساد نجل بايدن، الذي يحقق فيه الكونغرس الأمريكي على أنه تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن بيري، بات متورطا في اتهام بممارسة عملية ضغط على الرئيس الأوكراني، من أجل فتح التحقيقات في قضية الفساد المزعومة.
وقالت بدورها شبكة «أيه بي سي» الأمريكية إن البيت الأبيض أو وزارة الطاقة الأمريكية، لم يأكدوا أو ينفوا ذلك الخبر.
كما لم يعلن ريك بيري، عن الموعد الرسمي لتقديم استقالته ولا مغادرته منصبه.

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