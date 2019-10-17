» أحد أبطال معركة المنصورة يحكى أسرار جديدة عن المعركة

قال اللواء طيار أركان حرب، شاكر فتح الله، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، إن قاعدة المنصورة الجوية تضم لواء ومقاتلات وتمتلك قوة ضربة رهيبة جدًا مهامها حماية منطقة الدلتا وسيناء وجزء من المياه الإقليمية.



وأضاف فتح الله، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر 1973 وضرب الأهداف المُعادية داخل سيناء، لم يتمكن العدو من محاولاته السابقة لمهاجمة أهدافنا داخل منطقة الدلتا والأهداف الحيوية الموجودة وفكر في القيام بضربة جوية كبيرة لتدمير قاعدة المنصورة الجوية وإخراجها عن العمل.

وأضاف فتح الله، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر 1973 وضرب الأهداف المُعادية داخل سيناء، لم يتمكن العدو من محاولاته السابقة لمهاجمة أهدافنا داخل منطقة الدلتا والأهداف الحيوية الموجودة وفكر في القيام بضربة جوية كبيرة لتدمير قاعدة المنصورة الجوية وإخراجها عن العمل.