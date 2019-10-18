بشرى سارة للمواطنين من وزير الاتصالات بشان البريد المصري

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البريد المصري سيتحول إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف طلعت خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الخدمات تقدم من خلال خدمات التطبيق على المحمول لتلقي الخدمات ومكاتب البريد المصري الذي يعاد تحديث دوره وصياغة مهمة ويتحول إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات حيث تم تطوير 50 % من هذه المكاتب لكي تليق بالمواطن المصري لتلقي الخدمة وكذلك من خلال مركز اتصال. 
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك فكرة بتخصيص مكان "كشك" في بعض محطات الوقود لتقديم كل الخدمات في أثناء تموين السيارات، حيث يمكن تسديد فاتورة الكهرباء أو تجديد الرخصة وغيرها من الخدمات.


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