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توفيق عكاشة: الجيش المصري رقم 1 عالميًا بهذا الأمر الهام

الحياة السياسية

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر دولة غريبة جدًا، فلم يحكمها لمدة 4 آلاف عام حاكمًا مصريًا، لافتًا إلى أن أول رئيس حكم مصر بعد فترة طويلة من حكم الغير مصريين هو الرئيس الراحل محمد نجيب، لافتَا إلى أن أسرة محمد علي لم تكن مصرية، ولكن ألبانية الأصل.
وطالب "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، بإعداد فيلم أو مسلسل يوثق فترة حكم الرئيس الراحل محمد نجيب كأول حاكم لمصر، بعد فترة طويلة استمرت لـ4 آلاف عام، لم يحكمها مصريًا.
وأضاف أن مصر خاضت أكثر من ألف حرب على مدى تاريخها الذي يقدر بـ 7 آلاف عام، مشيرًا إلى أن مصر أكبر وأعظم دولة عربية في الأرض، نظرًا لعدد الحرب التي دخلت فيها.
وتابع أن الجيش المصري هو الجيش رقم 1 في العالم الذي يملك الخبرات الحربية، بسبب مشاركته في أكثر من 1000 معركة، لافتًا إلى أن أطوال فترة لم يخوض فيها الجيش المصري حرب هي الفترة التي نعيشها الآن منذ حرب أكتوبر وحتى الآن.


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