» القيعي : هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة القمة

18 أكتوبر 2019 - 01:10 ص

اقترح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي حلاً يمكن عن طريقة إنهاء أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



وقال القيعي في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي إن الحل يتمثل في إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعده السبت المقبل على أي ملعب بدون جمهور.



قال :" الاهلي عايز يلعب والزمالك موافق على اللعب، طيب ما نلعب الماتش في أي ستاد بدون جمهور في موعده لحل الأزمة".