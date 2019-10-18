ريهام سعيد منفعلة على متابعيها: ابني مصاب بفيروس خطير

لم تستطيع الإعلامية ريهام سعيد، تمالك نفسها حيث انفعلت على أحد متابعيها على موقع "إنستجرام"، بعد تعليقه على منشور تطلب فيه الدعاء لنجلها المصاب بفيروس خطير حسب وصفها.

وكتبت ريهام عبر صفحتها : "أرجو الدعاء لابني"، فرد أحد المتابعين: "ابنك قاعد في مستشفى ملوكي وإحنا بنتعالج في خرابة يبخت ابنك، أنا ابن عمي مات بسبب إنه مفيش سرير في مستشفي وابنك رجليه اتكسرت مقعدينه في أوضته.. ثراء فاحش".

فيما ردت سعيد قائلة: "أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على السرير؟ خد السرير وإدينا الصحة".