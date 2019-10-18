محاورة الرئيس :"أنا متغاظة أوي بسبب فيلم الممر"

18 أكتوبر 2019 - 08:53 ص

أبدت المخرجة ساندر نشأت ، إعجابها بفيلم الممر، قائلة:" عمل فني مشرف لكل المصريين ،وكنت أتنمني إخراج عمل زي كدا بتتشرف بيه مصر كلها ".



وأضاف " نشأت " ، خلال لقائها ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، قائلة :" الفيلم صنع حالة خاصة وقت ولحظة إذاعته تكفي بغض النظر عن أي أراء به .



وتابعت "نشأت "،:" عجبني الحالة اللي عملها فيلم الممر، لأنه غير مفاهيم كتير ، متغاظة ديه حاجة تانية، أيوه أنا متغاظة أوي إني مأخرجتش الفيلم، الموضوع و الفكرة و الأبطال حاجة مشرفة فعلا ، والعمل معاهم كنز".

