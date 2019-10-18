شاهد.. مظاهرات تجتاح لبنان بسبب فرض الضرائب

18 أكتوبر 2019 - 09:16 ص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غضب جماهير بلبنان بسبب فرض الحكومة ضرائب جديدة على الشعب.

واندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدة لبنانية، مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.

كما أظهر مقطع فيديو منتشر هتاف المشاركون " ثورة .. ثورة"، حيث أكدت الجماهير أن الضرائب الجديدة أثقلت كاهل المواطنين.

وقد اندلعت التظاهرات بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.