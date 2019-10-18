إليسا عن مظاهرات لبنان: بكل فخر نستعيد كرامتنا

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لبنان

اليسا

التظاهرت

بكل فخر

أيدت الفنانة اللبنانية إليسا التظاهرات التي اجتاحت عدة مدن لبنانية، خاصة في العاصمة بيروت، احتجاجا على الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة.

وكتبت إليسا على حسابها في تويتر : " عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها".

واندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن ،مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.

وأظهر مقطع فيديو منتشر هتاف المشاركون " ثورة .. ثورة"، حيث أكدت الجماهير أن الضرائب الجديدة أثقلت كاهل المواطنين.

وقد اندلعت التظاهرات بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.


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