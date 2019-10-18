» قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا

18 أكتوبر 2019 - 09:27 ص

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها نجحت في إحباط هجوم إرهابي كبير، علي غرار هجمات مركز التجارة العالمي سبتمبر 2001.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي أن الرجل الذي تم القبض عليه والذين كان يخطط للهجوم أعلن أنه استلهم في تخطيطه تفجيرات سبتمبر 2001، حسبما نشرت" سبوتنيك".

وتواجه فرنسا منذ عدة أعوام صعوبات في كيفية التعامل مع كل من الجهاديين المحليين والمتشددين الأجانب في أعقاب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال الوزير الفرنسي كريستوف كاستانير، لتلفزيون فرنسا 2 "قبل (ذلك الهجوم) مباشرة، كانت هناك 60 محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013".

ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا، في الأعوام الأربعة الماضية جراء هجمات نفذها إسلاميون متشددون، لا سيما في نوفمبر 2015، بعد ضربات منسقة في أنحاء العاصمة.