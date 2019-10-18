» استدعاء 10 صحفيين للتحقيق

18 أكتوبر 2019 - 09:27 ص

تستدعى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، 10 صحفيين فى أولى جلساتها للتحقيق فى مخالفات قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى.

وعقدت اللجنة جلسة مطولة مساء أمس الخميس، حيث قررت الهيئة استدعاء 10 من الزملاء الصحفيين، المُحالين للتأديب، بجلستي تحقيق يومي 5 و6 نوفمبر المقبل، لسماع أقوالهم فيما نُسب إليهم من وقائع ومخالفات بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، ومن بينهم الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، في الشكوى المُقدمة ضدهم من بعض الصحفيين بالجريدة، بفصلهم تعسفيًا وإغلاق ملفهم التأميني، في شهر أكتوبر عام 2018 الماضى.

كما قررت الهيئة استدعاء الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، في واقعة أخرى، لسماع أقواله في الشكوى المُقدمة ضده أيضًا من بعض الزملاء بجريدة نهضة مصر، لفصلهم تعسفيًا عام 2015.

وقررت الهيئة حفظ بعض القضايا المنظورة، وانقضاء الدعوة التأديبية حيال بعض الزملاء الراحلين.