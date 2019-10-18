» تطورات خطيرة.. "جعجع" يطالب الحريري بالاستقالة

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سمير جعجع

سعد الحرير

استقالة الحكومة

طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس الوزراء اللبناني بإقالة الحكومة بعد فشلها.

وقال جعحع في بيان: "أوجه دعوة صادقة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

وأضاف:" أنا أعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر".

وتابع: "إن أفضل ما يمكن ان يقدمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".


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