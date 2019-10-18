» في البرازيل.. لصوص لكن رحماء

18 أكتوبر 2019 - 11:03 ص

تعرضت عجوز في البرازيل لحالة من الرعب بعد تواجدها في صيدلية تتعرض للسرقة، وعرضت السيدة علي اللص المال الذي تملكه إلا أنه رفض وقام بتقبيل رأسها.

وأوضح مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في شمال البرازيل، اللص الذي كان يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريكه بالسرقة تحت تهديد السلاح، حسبما نشرت " الراي".

في سياق متصل قال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا لموقع «جي 1» الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا إلى الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق، مضيفا أن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلا من ذلك قبلها، وقال: «لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك».

وسطا اللصان على مبلغ يعادل 240 دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية.