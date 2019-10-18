  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

تامر أمين

تامر أمين :أنا لو وزير الصحة هعمل كدا وبسرعة

ارشيف

تصريحات جريئة لـ "ترامب" عن تنظيم "داعش"

ترامب ونتنياهو

"صفقة القرن" تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية

مسئول بالصحة:"أحفادي بيروحوا المدرسة متخافوش"

مريم وأبناؤها

أنجبت 44 طفلا.. منع المرأة الأكثر خصوبة من الإنجاب

نسائية

بالفيديو.. معركة نسائية في مجمع شهير بالكويت

الزوجان

أول مواجهة للمتبرعة بفص كبدها وزوجها علي الهواء

الزمالك

الزمالك يهدد بالانسحاب من السوبر الأفريقى

بن سلمان وترك ال الشيخ

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر

عرب وعالم

الجزائر
الجزائر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"ميتشو" يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

#

دبي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في هذا الأمر

#

قطر تنضم للسعودية والإمارات في هذا الأمر

#

تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب

العالم

الجزائر

الانتخابات الرئاسية

تمكنت الجزائر من أن تتفوق وتحصل علي الصدارة في منع التزوير في الانتخابات الرئاسية من خلال ابتكار وسيلة جديدة لذلك.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر، أنها تجهز "سدا منيعا" في انتخابات الرئاسة، من خلال إصدار قرارين متعلقين بعملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

كما أشار محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن اللجنة تجهز منظومة جديدة لمنع تزوير الانتخابات، ستكون الأولى من نوعها في العالم، مضيفا "القرار سيتعلق بوسيلة جديدة لم تستخدم سابقا في الجزائر أو غيرها في العالم، وستكون بمثابة سد منيع ضد التزوير، مضيفا أن القرار الأول سيتم توزيعه على  ممثلي السلطة الولائيين خلال الاجتماع، وتتعلق بمرحلة التحضير للاقتراع، أما الثاني فسيتم الكشف عنه قريبا.

في سياق متصل أعلن شرفي أنه سيتم كذلك الإعلان عن قرار قبل الاقتراع، ويتمثل في وسيلة جديدة لمنع التزوير، مضيفا هذا قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه الآن إلى حين إصداره قبل الاقترع، يتمثل في وسيلة لم تستعمل من قبل في الجزائر أو غيرها زيادة على الاحتياطات المادية والتكنولوجية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر
» «الحريري» يوجه رسالة عاجلة إلي الشعب
» تطورات خطيرة.. "جعجع" يطالب الحريري بالاستقالة
» في البرازيل.. لصوص لكن رحماء
» استقالة على ماهر من تدريب إنبي
» الأمن يعتقل نجل إمبراطور المخدرات
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» حقيقة وفاة الفنان "أميتاب باتشان"
» اليابان تطلق تحذيراتها من فيضانات الأمطار
» العراق يتخذ إجراءات سريعة بشأن العمليات القتالية في سوريا
» قمر صناعي جديد بـ "الصين" لتكنولوجيا الاتصالات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية