  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:12 م
بحث متقدم
ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

رسلان : مفيش غطاء بالوعة هيتسرق تاني

محمد صلاح

طريقة غريبة لاحتفال محمد صلاح بعيد ميلاد أبنته

الشحي

فنانة خليجية شهيرة: لن أعود للحجاب

الجندي

خالد الجندي: اختر من الفتوى الأنسب لك

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

حقيقة طلب قرض جديد من صندوق النقد

ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

تامر أمين

تامر أمين :أنا لو وزير الصحة هعمل كدا وبسرعة

ارشيف

تصريحات جريئة لـ "ترامب" عن تنظيم "داعش"

ترامب ونتنياهو

"صفقة القرن" تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية

مسئول بالصحة:"أحفادي بيروحوا المدرسة متخافوش"

خالد الجندي: اختر من الفتوى الأنسب لك

آخر الأخبار

الجندي
الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خالد الجندي: "كرهتونا فى الشغلانة"

#

خالد الجندي: إذا كانت الدولة لاتناسبك فهاجر

#

«خالد الجندي»: منافقو اليوم أكثر لعنة من منافقي الماضي

#

الجندي : " الفتوي زي القماش بنفصلها على الزبون"

الفتوى

خالد الجندي

دي إم سي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه حال وجود عدة فتاوى وكل منها مقنع ويستند للدليل، وصحيح، فيجوز أن يختار الشخص الفتوى الأنسب.

وقال "الجندي"، خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي أم سي"،:" طالما أن الفتاوى على درجة واحدة من الصحة فيتم اختيار الأنسب اختار اللي يناسبك.

وأشار إلى أنه حال وجود دليل قوي وأخر ضعيف، طالما لا يخالف مقاصد الشريعة فيجوز الأخذ بالضعيف ، مشددًا على أن الإسلام ليس فيه رجال دين، وإنما فيه علماء دين دورهم توضيح الأمور للناس، ويتركوا لكل إنسان أن يختار ما يشاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «طولان» يتولى تدريب إنبي
» «البدرى» يحدد موعد معسكر "الفراعنة" المقبل
» الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر
» «الحريري» يوجه رسالة عاجلة إلي الشعب
» تطورات خطيرة.. "جعجع" يطالب الحريري بالاستقالة
» في البرازيل.. لصوص لكن رحماء
» استقالة على ماهر من تدريب إنبي
» الأمن يعتقل نجل إمبراطور المخدرات
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» حقيقة وفاة الفنان "أميتاب باتشان"
» اليابان تطلق تحذيراتها من فيضانات الأمطار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية