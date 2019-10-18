» «البدرى» يحدد موعد معسكر "الفراعنة" المقبل

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معسكر

البدرى

فراعنة

كشف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى موعد انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا، استعداداً لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021  بالكاميرون.

ويترقب البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر.

وكان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على ستاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى لاعب النادي الأهلي.


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