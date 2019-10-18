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لحظة اقتحام قوات الاحتلال لحفل زفاف بالقدس

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الجيش

القدس

روسيا اليوم


اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل زفاف في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس. وعرضت قناة "روسيا اليوم " مقطع فيديو يظهر لحظة الاقتحام.

وقالت مصادر محلية في تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "روسيا اليوم" إن عناصر الجيش قاموا بالاعتداء على الموجودين في العرس بعد دخولهم في مناوشات مع الأهالي.

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=xE5e1PmGXgM

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