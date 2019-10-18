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السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت

الحياة السياسية

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان

متابعات - أمينة عبد العال

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لبنان

بيروت

سفارة مصر

أصدرت سفارة مصر في بيروت، بيانا علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، محذرة المواطنين المصريين المغتربين من خطورة المظاهرات التي تشهدها لبنان حاليا.

وأضافت  السفارة في منشورها : "تهيب السفارة بالمواطنين المصريين في لبنان ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم".

في سياق متصل أغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة، الجمعة، وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت، ودعوا الحكومة إلى الاستقالة، بسبب أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.


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