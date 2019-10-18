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توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية

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وكالات - الدويني فولى

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السودان

توقيع

شهد صباح اليوم الشعب السوداني توقيع اتفاقية بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خارطة الطريق في العاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.

كما جاء في البيان الذي أصدره مجلس السيادة، اليوم الجمعة  نشرته "سبوتينك" جاء فيه تم توقيع الاتفاق على خارطة طريق لعملية التفاوض الجارية هذه الأيام في العاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.

جدير بالذكر أن عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، محمد تقد، قد صرح في وقت سابق بأن "وفدي المفاوضات، كونا لجنة فنية مشتركة أمس الخميس، لوضع أجندة المفاوضات المباشرة بين الحكومة والجبهة الثورية في جوبا، موضحا أنه "تم الاتفاق خلال أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة، بضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادئ وبناء الثقة، كما تناول الاجتماع تحديد طبيعة الأجندة التي يجب أن تكون محل النقاش خلال المفاوضات المباشرة، وضرورة التفاوض في مسارات متعددة تشمل بعض القضايا القومية".

في سياق متصل أكد عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، أن "الاجتماع أمن على منبر جوبا مقرا للمفاوضات"، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني مساء اليوم الجمعة، لاستكمال بقية أجندة التفاوض ومن ثم رفعها إلى اللجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض لتحديد المسار المستقبلي للتفاوض".


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