شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

18 أكتوبر 2019 - 02:45 م



وجهت سيدة لبنانية مسنة، رسالة قوية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية، جبران باسيل، وذلك خلال مشاركتها في احتجاجات ضد الحكومة في بيروت.



و قالت السيدة خلال لقائها بفضائية "الغد"، اليوم الجمعة: "أنا بقول للرئيس عيب عليك أنت وصهرك أنتوا شحتونا، كنت بتقول هحارب الفساد، طلع الفساد مغرقك لحد راسك".





وتصاعدت التظاهرات الشعبية في لبنان ليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على الوضع المعيشي المتردي، والسياسات الحكومية التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=ndcoUtWLq4Q

