الصحة: فحص 387 ألفًا ضمن "100 مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 387 ألفًا و957 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة»، الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الجاري، وحتى مساء أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف حوالي 2 مليون طالب، وذلك لمدة ثلاثة شهور، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة، ضمن خطة الوزارة في تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، انتهت من فحص 3 مليون و780 ألفًا و435 طالبًا، حيث يتم الفحص من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت على تنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وتابعت أن المبادرة انتهت من فحص 3 مليون و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة ب 8373مدرسة ومعهد.

ولفتت الوزارة إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان بالإضافة إلى إحالة الحالات الخاصة إلى اللجنة العليا للمناظرة.