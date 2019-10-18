» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا
الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد
تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة
«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»
شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"
تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق
الإمارات منحته قبلة الحياة.. برتغالي يتحول لملياردير
لحظة اقتحام قوات الاحتلال لحفل زفاف بالقدس
رسالة مؤثرة لـ"عسكري لبناني" تشعل مواقع التواصل
حسن علام- متابعات
عشاء
فجر
04:41
شروق
06:04
ظهر
11:45
عصر
14:59
مغرب
17:25
18:55