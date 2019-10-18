» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة

18 أكتوبر 2019 - 04:45 م

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة، لعدد من ضباط النظام بأقسام الشرطة، والإدارات الأمنية.





وجاء أبرز من تضمنتهم حركة التنقلات، نقل العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، إلى إدارة تأمين الهرم، بينما جاء العقيد محمد نبيل، خلفًا له، قادمًا من منصب مأمور قسم شرطة العمرانية.





وشهدت حركة التنقلات أيضًا، تولى العقيد أحمد كامل، منصب مأمور قسم شرطة العمرانية.



