» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

18 أكتوبر 2019 - 04:55 م

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن البديل للحكومة الحالية التي يقودها سعد الحريري هو الضباب.









وتابع: "المنشئات والمؤسسات الرسمية يجب أن تقوم بعملها بشكل منتظم رغما عن التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ أمس الخميس".









وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن الحكومة الحالية لا يجب أن تفرض أي ضرائب جديدة، وأن تعمل على وقف الهدر بالمؤسسات الرسمية، مضيفا " من مهام الحكومة اللبنانية أيضًا تقديم حل جذري للموازنة والإصلاحات".









وخرجت المظاهرات الغاضبة في لبنان بسبب فرض الحكومة لضرائب على الاتصالات التي تستخدم فيها شبكة الإنترنت، وعدد من التطبيقات كالـ«واتس آب».







