لأول مرة في العالم العربي...رحلة طيران بطاقم نسائي كامل

قام الطيران العماني بتسيير رحلة طيران بطاقم نسائي كامل بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وبحسب الطيران العماني، الناقل الرسمي لسلطنة عمان، فقد تم تسيير أول رحلة كامل إجراءاتها من النساء من طاقم القيادة إلى طاقم الضيافة وصولا إلى الإجراءات الأرضية في المطار، بحسب موقع "أثير".

وبحسب الطيران العماني، الناقل الرسمي لسلطنة عمان، فقد تم تسيير أول رحلة كامل إجراءاتها من النساء من طاقم القيادة إلى طاقم الضيافة وصولا إلى الإجراءات الأرضية في المطار، بحسب موقع "أثير".