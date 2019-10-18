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لأول مرة في العالم العربي...رحلة طيران بطاقم نسائي كامل

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حسن علام- متابعات

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المرأة

الطيران العماني

قام الطيران العماني بتسيير رحلة طيران بطاقم نسائي كامل بمناسبة يوم المرأة العمانية.
وبحسب الطيران العماني، الناقل الرسمي لسلطنة عمان، فقد تم تسيير أول رحلة كامل إجراءاتها من النساء من طاقم القيادة إلى طاقم الضيافة وصولا إلى الإجراءات الأرضية في المطار، بحسب موقع "أثير".

وتحتفل سلطنة عمان، بتاريخ 17 أكتوبر من كل عام، بالمرأة العمانية، حيث تتبوأ مراكز هامة في المجتمع والدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية، وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة المرأة العربية عام 2018، حصدت عمان المرتبة الأولى في تمكين المرأة.

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