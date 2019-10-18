بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان بيانا هاما على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت السفارة "حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية فقد خصصت السفارة ( فندق لانكستر بلازا ) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع تمهيدًا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى الوطن الحبيب في أقرب فرصة ممكنة.